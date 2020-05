Flash Mob dell'Associazione Commercianti del Centro: «Fateci riaprire subito»

Gli affitti e le bollette continuano ad arrivare e sono due mesi che i commercianti del centro non possono esercitare la loro professione. E’ quasi inutile evidenziare quanto questa serrata imposta dall’emergenza Coronavirus stia mettendo in ginocchio tantissime attività. Così l’Associazione Commercianti del Centro (ACC) ha convocato un flash mob. La richiesta è chiara, ed è rivolta direttamente a Conte: «Fateci riaprire già da lunedì prossimo, 11 maggio», dice dal megafono Massimiliano Pellizzari che di ACC è il portavoce.

In tanti si diceva, una cinquantina di persone, forse più, con drappi neri a simboleggiare il lutto. Tra queste anche la consigliera comunale eletta nella Lista Bitonci, Vanda Pellizzari. Al termine della manifestazione si è pure visto il consigliere comunale Fabrizio Boron. Inevitabile domandare se la manifestazione avesse un qualche colore politico, domanda non troppo gradita da alcuni dei presenti. Ha risposto invece M. Pellizzari: «Quello che sta accadendo è qualcosa di epocale che investe tutti, non c'è un colore politico ma un sentimento comune di grande, grandissima preoccupazione».

Se già prima dell'emergenza Coronavirus i negozi, non solo quelli del centro, erano in sofferenza, di sicuro questi due mesi di chiusura forzata da una parte hanno complicato una situazione già grave.