Fonderie VDC (ex Anselmi): attivato tavolo regionale

È stato attivato un tavolo regionale per affrontare la situazione aziendale delle fonderie VDC (ex Anselmi) di Camposampiero in provincia di Padova. Il tavolo, convocato dall’assessore al Lavoro Elena Donazzan, è gestito dall’Unità di crisi e dalla Direzione lavoro della Regione Veneto. In cinque giorni il tavolo si è già riunito due volte; dopo il primo incontro di venerdì 8 novembre scorso, infatti, si è nuovamente radunato lunedì 11.

Gli incontri si sono concentrati sulla creazione di condizioni utili a definire un confronto proficuo tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali. Invito che è stato raccolto. Le parti, infatti, hanno responsabilmente valutato e accettato di confrontarsi su ogni iniziativa possa rivelarsi utile per la valorizzazione del sito produttivo camposampierese e la tutela dei suoi lavoratori. Nell’ambito del confronto sulle prospettive industriali di VDC, le parti hanno deciso di gestire le attuali situazioni dei lavoratori in esubero con strumenti differenti rispetto alle procedure di licenziamento individuale già attivate.

Considerata la rilevanza della vicenda che vede protagonista la fonderia VDC, il tavolo regionale continuerà ad essere attivo. Sarà convocato nuovamente per affrontare le esigenze che verranno manifestate dalle parti.