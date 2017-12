Stanziati 3 milioni 450 mila euro per i lavori di asfaltatura lungo le strade della Provincia

Il presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo ha firmato il decreto che stanzia 3 milioni 450 mila euro per lavori di asfaltatura lungo le strade di propria competenza. L’intervento interesserà tutti i tre reparti in cui sono suddivisi i 1.100 chilometri di arterie provinciali.

LE STRADE PROVINCIALI

“Le strade provinciali sono una delle nostre priorità – ha detto il presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo – adesso velocizzeremo al massimo tutto l’iter per far partire i lavori perché conosciamo bene le condizioni in cui versano alcuni tratti. La burocrazia in questi casi è molto rigida, ma nei primi mesi del 2018 contiamo di dar corso all’intervento. La nostra volontà è di rispondere con i fatti alle esigenze dei sindaci e del territorio aprendo cantieri in tutti i settori che ci competono, strade e scuole in primis”. In generale, dove necessario si procederà fresando l’asfalto e si proseguirà con il rifacimento del manto e l’asfaltatura. Tutte le lavorazioni verranno eseguite in modo da evitare quanto più possibile i disagi ai cittadini.

GLI INTERVENTI

“L’intervento riguarderà tutte le zone del territorio – ha spiegato il vice presidente Fabio Bui con delega alla Viabilità – per prima cosa partiranno già a gennaio, appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, gli interventi andati a gara e finanziati con il bilancio 2016 per 1,9 milioni di euro. A questi si aggiungono i 3 milioni 450mila euro finanziati adesso e direi che queste cifre testimoniano il nostro impegno per destinare quante più risorse possibili nel rifacimento e miglioramento del nostro patrimonio viario”.