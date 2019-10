Fornace Carotta, sabato seconda giornata dell'accademia della Lega

Si terrà sabato 26 ottobre a Padova, a partire dalle ore 10.00, la seconda giornata formativa in Veneto dell’Accademia Federale della Lega, in collaborazione con la Scuola di Formazione Politica.

Enti locali

Ricchissimo il parterre dei relatori per questo appuntamento dedicato agli Enti Locali: Filippo Lazzarin, Sindaco di Arzergrande (Pd) e Commissario Provinciale Lega Padova; Stefano Locatelli, Sindaco di Chiuduno (Bg) e Responsabile Enti Locali Federale Lega; Francesco Rucco, Sindaco e Presidente della Provincia di Vicenza; Roberto Marcato, Assessore Regionale Attività Produttive e Componente del Direttorio Lega del Veneto; Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale Veneto.

Accademia

L’incontro di sabato rientra nel programma del primo anno (8 in totale gli appuntamenti da settembre a marzo) di un percorso che si articolerà in un triennio di confronti, seminari e meeting rivolti a militanti e sostenitori della Lega provenienti da tutto il Veneto. L’Accademia Federale, fortemente voluta dal segretario Matteo Salvini, ha riscontrato un enorme successo: record di iscrizioni per l’anno 2019/2020 rispetto alle altre regioni d’Italia grazie alla partecipazione di oltre 210 persone da tutte le province.