Provocarono la caduta di Bitonci: Forza Italia espelle Pasqualetto e Bianzale

"Il responsabile nazionale dell'organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana, rende noto che il Collegio nazionale dei Probiviri del Movimento, nella seduta di oggi, martedì 24 gennaio, ha deliberato l'espulsione in via definitiva dal movimento politico Forza Italia dei soci Carlo Pasqualetto e Manuel Bianzale, già sospesi da Forza Italia il 12 novembre scorso, per aver determinato, nella loro qualità di consiglieri comunali di Padova, la caduta dell'amministrazione comunale, sostenuta da Forza Italia, e guidata dal sindaco Massimo Bitonci".

ESPULSI PASQUALETTO E BIANZALE. È quanto si legge in una nota del partito. "Non è mai un momento positivo quando in un movimento politico vengono irrogati provvedimenti sanzionatori, ma nel caso in oggetto la decisione dei probiviri nazionali di Forza Italia di espulsione di due iscritti di Padova è pienamente condivisibile - ha affermato Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi ed esponente di Forza Italia - è auspicabile che nel movimento locale e fra le forze politiche si torni finalmente ad un confronto costruttivo e sereno che possa riportare il centro-destra al governo della città".