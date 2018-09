Trasferimento militari dall'Allegri, Fratelli d'Italia: "No allo spostamento a Treviso"

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono contrario al trasferimento a Treviso entro l’anno, dei circa 300 civili e militari del 2ndo Reparto Manutenzione Missili di Padova, oggi stanziati presso l’Aeroporto Allegri di Padova, dismettendo così l’area militare - dichiara Claudio Gori, Direttivo Fratelli d’Italia Padova e provincia - ed abbandonando l’intero compound al prevedibile degrado”.

Danni economici

“La Legge Delega 244 del 2012 causerà gravi danni economici all’intero quartiere San Giuseppe, sebbene il Reparto ricopra un ruolo

fondamentale nel Veneto e non solo. L’indotto e l’occupazione cittadina - prosegue Gori - accuserà un grave danno economico e occupazionale, mentre non risulta ad oggi chiara l’esatta ricollocazione del personale civile. La scadenza dei termini di trasferimento sono vicini - conclude Gori - e nulla è noto sulla eventuale riqualificazione o destinazione certa d’uso di un’area appetibile per sbandati e spacciatori.”