Padova Pride, Forza Nuova: “Sabato scendiamo in piazza, presidio di protesta per dire no”

“Forza Nuova scende in piazza a Padova per dire no al Pride”: il partito di estrema destra annuncia un'azione di protesta per sabato primo giugno.

Il presidio di protesta

A differenza, però, di quanto accaduto venerdì 29 marzo (quando i militanti sfilarono in corteo fino a piazza Antenore), questa volta Forza Nuova attuerà in zona Basilica del Santo - con ogni probabilità nell'adiacente via Cesarotti - un presidio di protesta contro il Padova Pride. Questo il testo del breve comunicato stampa diramato dalla sezione veneta del partito: “Sabato primo giugno alle ore 15.30 Forza Nuova scende in piazza a Padova per dire no al Pride, tanto voluto da questo comune incurante del pudore pubblico. Presidio di protesta a protezione delle tradizioni e della famiglia naturale”.