Fp Cgil Padova, Cisl Fp Padova e Uil Fpl Padova: "Chiarezza per i dipendenti Zip. Un silenzio assordante!"

«Nonostante le innumerevoli promesse fatte dal Comune di Padova, Camera di Commercio e Provincia di Padova rispetto ad una garanzia occupazionale del personale impiegato, alla data odierna possiamo purtroppo solo registrare l’assordante silenzio dei soci, rispetto alla prosecuzione degli specifici tavoli tecnici peraltro unanimemente concordati con l’obiettivo definito della salvaguardia dei posti di lavoro», così le organizzazioni di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL rispettivamente rappresentate da Enrico Ciligot, Andrea Ricci e Stefano Tognazzo. Si teme un'ondata di licenziamenti, senza il riconoscimento delle giuste garanzie previste dal CCNL e dalle norme in vigore.

Famiglie

«Nel momento in cui le famiglie si troveranno senza il sostegno stipendiale - spiegano i sindacati - fino ad oggi percepito, purtroppo, dovranno anche inghiottire l'amaro boccone dell’assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale, come da tempo denunciato dalle organizzazioni sindacali, nonché, alla ripetizione di un film già visto, l'assoluta inconsapevolezza dell'attività del liquidatore da parte del Sindaco Giordani, il Presidente Santocono ed il Presidente Bui. FP CGIL, CISL FP e UIL Fpl dicono NO e informano i soci fondatori del Consorzio Zip rispetto alla mobilitazione ed alle iniziative di protesta in fase di attivazione, presso le sedi di Comune, Camera di Commercio e Provincia, nel mese di agosto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Convocazione

«Si chiede - concludono i rappresentanti delle sigle sindacali - una convocazione entro il mese luglio, auspicando la volontà di ricercare al tavolo una reale soluzione al problema dei lavoratori che hanno contribuito alla costruzione della grande zona industriale di Padova».