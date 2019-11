Fratelli d'Italia, continua la campagna acquisti della Gardini: arriva anche Matteo Cavatton

Non è stato esattamente un colpo di scena, era nell’aria da un po’, ma mancava l’annuncio ufficiale. Quello dell’adesione di Matteo Cavatton a Fratelli d’Italia e il suo conseguente approdo al gruppo consiliare è la conseguenza naturale di quanto avvenuto quest’estate. L’entrata di Elena Cappellini ed Enrico Turrin nel partito della Meloni e ora il ricongiungimento con Matteo Cavatton di fatto va a ricomporre il terzetto di Libero Arbitrio.

Inevitabili le domande con Bitonci, che in una recente querelle è stato definito dalla capogruppo in consiglio, Elena Cappellini, «il tappo che impedisce un’azione coesa dell’opposizione», liquidate come semplice dialettica politica. A dare il benvenuto ufficiale, presente anche Sergio Berlato. Per Elisabetta Gardini evidente la soddisfazione per l’adesione in Fratelli d’Italia di Matteo Cavatton.