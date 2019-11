Fratelli d'Italia: «Fabri Fibra a Capodanno? Scelta inopportuna, mostra doppia morale dell'amministrazione»

«Avete ascoltato e letto il testo dell’ultima canzone di Fabri Fibra? È il cantautore che l’attuale Giunta ospiterà durante la festa di Capodanno 2020 in Prato della Valle... ci rendiamo conto?». Con queste parola la consigliera Elena Cappellini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, si fa portavoce della posizione di tutto il partito. I testi del rapper marchigiano non sono a detta dei consiglieri di FdI indicati per giovani e famiglie.

Grottesco

«È grottesco e sommamente ipocrita, ci si batte per le pari opportunità - incalza la Cappellini - nelle varie commissioni comunali, si fanno tanti bei discorsi e poi l’Amministrazione crea un regolamento su misura per Fabri Fibra. Come donna trovo il testo una schifezza: volgare, triviale e boccaccesco! Sono preoccupata per i minori, i giovani e le famiglie di Padova che saranno quasi obbligati a sentire queste stonature orchestrate da chi probabilmente dovrebbe tornare a scuola per una rieducazione civile e umana, altro che intelligenza emotiva».

Donne

La questione arriva lunedì prossimo, 25 novembre, in consiglio, giornata in cui «ricorre la Giornata nazionale contro la violenza sulle Donne e - spiega la consigliera Cappellini - annuncio già che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in sede di Consiglio comunale farà un’interrogazione a tal proposito poiché la violenza contro le donne non è solo fisica ma anzi molto spesso inizialmente verbale per poi sfociare nei drammi di cui sentiamo parlare ogni giorno».