Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni nomina il sindaco di Agna Vice Responsabile Nazionale del dipartimento Immigrazione del partito

Nei giorni scorsi e' arrivata a firma del Presidente di Fratelli d'Italia, l'on. Giorgia Meloni, una nomina importante per Gianluca Piva, il sindaco di Agna. Piva ha ricevuto l'incarico di Vice Responsabile Nazionale del dipartimento Immigrazione per FDI. Gianluca Piva e' iscritto al circolo di Agna che conta oltre 100 tesserati ed e' stato per molto tempo al centro delle cronache padovane quando erano aperti i due HUB di Conetta e San Siro quali centri di accoglienza migranti.

Master

Nel 2017 ha conseguito anche un master universitario con una tesi sul "distretto del profugo" con il comune di Agna confinante proprio con Conetta e San Siro. «Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e tutti coloro hanno reso possibile questa nomina. Quando si parla di immigrazione, e' una materia che conosco bene visto le battaglie condotte nel mio primo mandato da Sindaco assieme al partito. Saprò farmi onore».