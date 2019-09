Fratelli d'Italia, nasce la Giunta di Padova e provincia: la composizione e le deleghe

"Il Commissario, Onorevole Elisabetta Gardini, ha formalizzato la Giunta provinciale di Fratelli d'Italia radunando attorno a sé una squadra rappresentativa e dinamica": così il direttivo del partito annuncia la nascita della giunta di Fratelli d'Italia per Padova e provincia.

Elisabetta Gardini

Commenta l'onorevole Gardini: «Mi fa piacere comunicare i componenti di questo gruppo frutto di questi primi mesi di lavoro. Alcune deleghe sono già state assegnate ai componenti della squadra, che va intesa come una squadra aperta che in corso d'opera si arricchirà di altre presenze e di altri contributi sempre nell'ottica della concretezza per dare a Fratelli d'Italia la capacità di essere operativa nell'accogliere le esigenze del territorio. Il partito sta crescendo. Amministratori e cittadini stanno aderendo al progetto politico di Giorgia Meloni e molti sono i circoli che si stanno formando in tutto il territorio provinciale. In questi mesi ho incontrato già diversi sindaci. Il lavoro è in corso. Padova è una città importante con una provincia piena di ricchezze e realtà da valorizzare. Il mio viaggio per l'ascolto del territorio continua. Non è un punto d' arrivo ma un nuovo inizio»

I componenti della Giunta

I componenti della Giunta sono: