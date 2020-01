Fratelli d'Italia, polemica con Bitonci: «Avremmo condiviso volentieri i temi della sua conferenza stampa»

Non hanno gradito, i consiglieri di Fratelli d'Italia, di essere stati esclusi dalla conferenza stampa convocata dalla Lega per parlare dei problemi della città. E chiaro che il destinatario delle critiche è Massimo Bitonci: «Avremmo condiviso volentieri - spiega la consigliera Elena Cappellini - le tematiche trattate, anche perche' sono sempre state un nostro cavallo di battaglia. Siamo stati i primi a manifestare davanti al garage Europa e a protestare in sede di Consiglio comunale per la nuova viabilità di Corso Milano. Non siamo stati invitati e ce ne rammarichiamo, soprattutto perche' si rischia di dare l'immagine di un'opposizione divisa e favorire cosi' una maggioranza sempre piu' traballante proprio quando sarebbe il momento giusto per una spallata e farla cadere. In ogni caso noi combattiamo le nostre battaglie nelle sedi istituzionali, dimostrando ogni giorno il nostro impegno per il bene di Padova e dei Padovani».