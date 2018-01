Fratelli d'Italia, Marina Buffoni: "Pretendiamo che Padova sia una città più sicura"

“La notizia di una rapina all’Arcella da parte di nordafricani non fa più notizia. Ci vuole serietà e senso di responsabilità per assicurare ai padovani la sicurezza che legittimamente spetta loro. Il Governo di centrosinistra si è distinto per ben 4 svuotacarceri e per la depenalizzazione di una lunga lista di reati".

"PIÙ SICUREZZA"

"Il compito principale di un Sindaco è garantire la sicurezza, l’esatto contrario di quello che fa Giordani che i problemi della Città li vede solo dal finestrino della sua Porsche. Pretendiamo che Padova sia una Città sicura dove nessuno debba avere paura di girare per strada o dentro casa, con più forze dell’ordine per il controllo dei quartieri. Fratelli d’Italia ha le idee chiare sulla sicurezza a Padova, le aveva quando abbiamo realizzato il programma elettorale della Città, nella realizzazione delle Tesi del Congresso Nazionale di FdI, nel Programma di Centro Destra per le prossime elezioni politiche".

"FORZE DELL'ORDINE PER STRADA"

"Il piano consiste anche nel far uscire le Forze dell’Ordine dalle macchine e dislocarli per strada. Lo scopo è quello di mo­strare la presenza della polizia non solo ai potenziali criminali ma soprattut­to a figure come mendicanti, alcolisti, tossicodipendenti, prostitute, clandestini. Per combattere efficacemente la criminalità, occorre contrastare fermamente e in modo capillare anche i piccoli disordini quotidiani, il degrado, i comportamenti immorali e devianti anche di lieve entità. Si deve prevedere l’istituzione di una banca dati informatizzata sul crimine, la repressione di lavavetri, questuanti, mendicanti, senza fissa dimora, e dei giocolieri ai semafori che con l’amministrazione Bitonci avevamo eliminato".

"COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI"

"Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per monitorare e segnalare fenomeni che potrebbero peggiorare le condizioni di vivibilità dei singoli quartieri, attraverso il sostegno del volontariato di prossimità, per garantire il rispetto delle ordinanze contro il degrado e l’insicurezza. Ad oggi i quartieri presentano problematiche differenti e necessitano spesso l’adozione di strumenti di intervento diversi. Il Sindaco si ostina a non riconoscere il problema di degrado e insicurezza solo per compiacere a quell’estrema sinistra delle molotov in piazza, delle occupazioni abusive e dei disordini”

Marina Buffoni, portavoce e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Padova.