Frecciarossa cancellato; De Poli (Udc), accolgo appello Bui, facciamo squadra per il Veneto

Nel pomeriggio di martedì 19 marzo, a Palazzo Madama, il senatore Questore Antonio De Poli ha incontrato il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, il consigliere provinciale con delega ai Trasporti, Elisa Venturini e il consigliere comunale di Padova, Luigi Tarzia.

Frecciarossa

Al centro dell'incontro la questione relativa al treno Frecciarossa no stop cancellato da Trenitalia: «Colgo l'appello del presidente della Provincia, Bui: facciamo squadra per il Veneto», afferma De Poli nel giorno in cui, a Roma, si è svolto un incontro tra la Provincia di Padova. il Comune e i vertici di Trenitalia per il ripristino del Freccia rossa diretto Padova-Roma: «Ho voluto incontrare il presidente Bui per fare il punto della situazione. Abbiamo parlato di una questione che ho posto in Parlamento ormai diverse settimane fa. Ho presentato un'ulteriore interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a cui ho chiesto, tra l'altro, di assecondare la soluzione prospettata dagli enti territoriali. E' importante rispondere alle richieste del mondo economico e produttivo. Al Governo chiediamo di intervenire affinché Trenitalia faccia marcia indietro rispetto a decisioni che rischiano seriamente di penalizzare il nostro territorio», ha concluso De Poli.