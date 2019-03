"Friday for future", la mobilitazione per salvare il pianeta: migliaia i manifestanti

Migliaia di studenti accompagnati dagli insegnanti, insieme ai politici e ai cittadini stanno sfilando in queste ore per le vie di Padova per la manifestazione Friday for Future. Il corteo colorato è partito dalla Stazione per arrivare in Prato della Valle dove ci saranno diversi interventi. In piazza anche tre assessore di Palazzo Moroni, Marta Nalin, Francesca Benciolini e Chiara Gallani e il sindaco, Sergio Giordani. Secondo le prime stime gli organizzatori parlano di più di 20mila persone scese a manifestare.

In piazza studenti, ricercatori, insegnanti e tanti genitori con i loro figli. Una mobilitazione mondiale, sono più di 2000 in tutto il pianeta infatti gli appuntamenti fissati per sensibilizzare sul tema delle emissioni e del surriscaldamento globale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La mobilitazione è stata messa in moto dalla giovane Greta Thunberg, una studentessa svedese di 16 anni, diventata il simbolo e la rappresentante più conosciuta del nuovo movimento ambientalista mondiale. Il 20 agosto del 2018, infatti, la ragazza decide di non presentarsi più a scuola fino al 9 settembre seguente, giorno delle elezioni politiche. Invece di andare a scuola, ogni giorno Thunberg si presenta davanti al Parlamento svedese a Stoccolma portando con sé il cartello “Skolstrejk för klimatet” (“Sciopero scolastico per il clima”). Dopo le elezioni politiche, Thunberg ha continuato ogni venerdì la sua protesta davanti alla sede del Parlamento. Le sue richieste al governo, di occuparsi più seriamente del cambiamento climatico, di adottare politiche più incisive per ridurre le emissioni di anidride carbonica sono state fatte proprie da milioni di ragazzi in tutto il mondo, che si sono dati appuntamento in questa che diventa la giornata di mobilitazione mondiale a salvaguardia di clima e ambiente più grande della storia.