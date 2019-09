Tra "location" e "mission", a modo suo: Vittorio Sgarbi incanta il Future Vintage Festival

E’ partita ufficialmente la nuova edizione del Future Vintage Festival, nel pomeriggio di venerdì 13 settembre. Niente taglio del nastro ma piuttosto una informale apertura del centro San Gaetano al pubblico con in prima fila il primo cittadino, Sergio Giordani e l’assessore alla cultura, Andrea Colasio. Dopo l’anteprima e l'evento speciale di giovedì 12 settembre, la kermesse apre i battenti con un programma di ospiti e di appuntamenti di grande fascino. A dare il via in maniera frizzante ci ha pensato il senatore e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, che ha intrattenuto il pubblico da par suo. Molto divertente il momento in cui sfoglia la brochure della manifestazione e si arrabbia perché non c'è la sua foto, come mostriamo nel video.

