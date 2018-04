Da ottobre anche a Mortise e San Lazzaro parte la raccolta differenziata porta a porta

Ad ottobre parte la raccolta differenziata porta a porta a Mortise. L'assessore Gallani lo ha presentato prima in consiglio comunale, a gennaio. "Si riparte col porta a porta tra Mortise e San Lazzaro. Un servizio in più che richiede più impegno ma fa aumentare del 20% il riciclo dei rifiuti. Il fatto poi che lo facciamo partire proprio in quella zona è da un punto di vista nell'ottica di chiudere l'unica zona che circonda la città che ancora non lo ha. Dovrebbe quindi aiutare anche a evitare il fenomeno del nomadismo dei rifiuti".

L'inceneritore

Questo comporta anche un minor impiego dell'inceneritore? "Non direttamente in maniera proporzionale, ma fa sì che meno materiale finisca nell'inceneritore. La questione rifiuti è al centro della problematica ambientale. Aver cura dell'ambiente e del territorio fa sì che crescano anche le opportunità economiche, non va dimenticato. Cura dell'ambiente vuol dire mettere la questione al centro anche questo aspetto".

Tutta la città

Si arriverà ad averlo in tutta Padova ? "Piano piano arriveremo in tutta la città, coinvolge molto di più le persone che oggi hanno una sensibilità maggiore rispetto a questo tema ed è vero, non li spaventa più come poteva essere all'inizio, questo tipo di cambiamento. Anzi, è proprio la gente che lo richiede. Si è visto anche dalla reazione che alla notizia la gente ha avuto nell'incontro di Mortise".