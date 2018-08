Gallani e Benciolini rassicurano su taglio erba in parchi e cimiteri: "Cambiamenti climatici impongono scelte diverse per il futuro"

Erba alta nei parchi, erba alta nei cimiteri. Di questo parliamo con le assessore Gallani e Benciolini.

L'assessora Gallani e gli "sfalci"

“C’è stata una particolare recrudescenza per quanto riguarda la ricrescita dell’erba in certe zone, dovute alle precipitazioni. In questo momento ci stiamo concentrando sia sugli interventi dovuti alle eccezionali perturbazioni che hanno colpito la città il 20 e il 21 luglio, e ovviamente sui cosiddetti sfalci. C’è un calendario prestabilito già da qualche mese ma in certi casi stiamo anticipando vista la situazione che si è venuta a creare in certe aree, interventi comunque già previsti e che alcuni sono appunto già cominciati nella mattinata di lunedì 20 agosto”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Benciolini, cimiteri modello Granze

Problema diverso invece quello che si è verificato al cimitero maggiore e in alcuni altri più piccoli. Spiega l’assessora Benciolini: “E’ un anno difficile che riguarda tutta Italia, violenti rovesci e il caldo accelerano la crescita dell’erba in modo più rigoglioso che in altri anni., questo significa che a parità di risorse e appalti non si riesca a fare tutto quello che si dovrebbe. Chi ha lì un proprio caro è ovvio che vuole trovare una situazione decorosa. Da martedì saranno presenti otto persone di alcune cooperative, nel cimitero Maggiore. I cambiamenti climatici ci impongono di trovare un altro modo per gestire i cimiteri. La soluzione potrebbe essere quello che abbiamo fatto alle Granze, dove attorno alle tombe è stata posta la ghiaia. Certo, un conto è farlo in un cimitero di dimensioni ridotte come quello, un altro è in un contesto enorme come il cimitero Maggiore. E’ più grande di Prato della Valle, si parla di dimensioni enormi”.