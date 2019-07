Gallani, la replica a Luciani: «l consigliere parla a caso, faccia pure l'esposto, vediamo cosa gli rispondono»

Non si è fatta attendere la replica dell'assessora Chiara Gallani alle critiche, pesantissime, del consigliere d'opposizione, Alain Luciani. «La polemica di Luciani era prevedibile come il sole che sorge ogni mattino», ha subito dichiarato l'assessora. «Ma d’altronde da chi il settore verde del comune lo ha smantellato non possiamo aspettarci sappia distinguere un piano di gestione ventennale dai progetti di riforestazione».

Ci vedremo presto

Nella replica neppure l'assessora usa toni leggeri: «Faccia pure l’esposto in procura se vuole farsi rispondere così dall’autoritá competente. Non possiamo nemmeno aspettarci sia interessato a piani di adattamento ai cambiamenti climatici, d’altronde frequenta lo stesso partito di chi li nega e di chi ridacchia sulle catastrofi. Il consigliere parla a caso anche perché si accorge della differenza tra questa giunta, che lavora sul serio, pianifica e pensa al futuro, mette l'albero e il verde a centro e la sua, che di obiettivi ne ha raggiunti ben pochi. Mi invita in commissione? Forse non se ne è accorto ma per l’iter di questo piano sono previsti diversi passaggi in commissione. Quindi ci vedremo presto. Confido si riesca a farlo in maniera costruttiva, perché a me interessa il futuro di questa città, non la polemica politica».