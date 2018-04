L'assessore Gallani si reca al parco San Lazzaro e risponde a Luciani: "Qui è tutto aperto"

L'assessore all'ambiente Gallani risponde al consigliere Luciani che aveva denunciato lo stato di abbandono del parco San Lazzaro. E' stata in visita sul posto per accertarsi della situazione.

Le giostre

"Le giostre - spiega l'assessore - non sono chiuse, solo una è stata chiusa per motivi di sicurezza ma come si può vedere ci sono persone anche ora che si servono delle strutture del parco. Non capisco davvero quale fosse l'obiettivo di Luciani. Basta guardarsi attorno, il parco è aperto e non ci sono i problemi che ha denunciato lui".