La garbata polemica tra il consigliere Lonardi e il vice sindaco Lorenzoni sul tram

L’intervento di Ubaldo Lonardi, consigliere della Lista Bitonci in consiglio, sul tema tram ha innescato immediata la replica del vice sindaco Arturo Lorenzoni. Entrambi, forse è questa la vera notizia, hanno usato molto garbati e gentili pur avendo una visione molto distante sul fatto che il tram sia o meno una opportunità.

I dubbi di Lonardi

Il consigliere Lonardi ha messo in discussione diversi aspetti che riguardano la nuova linea del tram: i costi, la rigidità del mezzo, i costi di trasporto e le manutenzioni, l’incompatibilità con le rotonde e la pericolosità delle rotaie per i ciclisti.

La risposta di Lorenzoni

Il vice sindaco ha così risposto punto per punto, fornendo anche delle tabelle esplicative. Sui costi “sono ridotti rispetto alle altre tecnologie con pari portata. Un tram tradizionale costa circa 8 M€/km, il metrobus 6 M€/km. Anche i tempi di realizzazione sono inferiori; i fattori di confronto rispetto al tram tradizionale, difficile da gestire nei percorsi della città di Padova, sono illustrati nella tabella.

Per quanto riguarda invece i confronti con i bus elettrici, si è detto che non esistono oggi mezzi senza guida vincolata omologati che abbiano pari portata. Si ricordi poi che la vita di un bus elettrico (il pacco batterie soprattutto) è inferiore ai 10 anni, mentre un metrobus ben tenuto ha 30 anni di vita utile. I dati di confronto sono riportati in quest'altra tabella.

Costi energetici

Anche i costi energetici sono a favore della soluzione metrobus, con un 20% di consumo in meno rispetto ai concorrenti; 0,3 kWh/km con 1 milione di km percorsi all’anno dalla linea 1 significano circa 75 mila euro in meno. Sui 30 anni 2,25 milioni, che da soli compensano molti dei presunti costi di manutenzione del metrobus”.

Rigidità del mezzo

Sulla rigidità del mezzo, sempre Lorenzoni ha risposto così: “Il 75% del percorso della nuova linea è su corsia dedicata, dove sarebbero le interferenze? E i casi di deragliamento sono stati per fortuna molto limitati negli anni, quelli con impatti sulla circolazione ancora meno, grazie anche alla tempestività del servizio di assistenza della società di gestione del servizio. Non dispongo dei dati certi, ma nel 2017 mi risulta vi siano stati cinque deragliamenti. Episodi da scongiurare in ogni modo, ma un episodio ogni 200 mila chilometri è abbastanza rassicurante.

Costi trasporto

Altra questione evidenziata da Lonardi riguarda i costi di trasporto: “I dati riportati dal dottor Lonardi sono mal posti. Nel 2016 il metrobus ha coperto sì l’11,8% dei chilometri totali (7,18 milioni di chilometri in tutto), ma ha portato il 20,8% dei 31,2 milioni di passeggeri. Ecco che l’incidenza dei costi viene ridimensionata. Certo, un utilizzo maggiore dei mezzi, auspicato dalla nostra politica per il trasporto pubblico, comporta una riduzione ulteriore dei costi per persona e per chilometro percorso. Inoltre, il costo di manutenzione va riportato alla vita utile dei mezzi, tripla rispetto ai bus presunti alternativi”.

Rotaie e ciclisti

Ultima critica evidenziata dal consigliere Lonardi riguarda la pericolosità delle rotaie per i ciclisti: “Il tema è noto e vi si pone rimedio con percorsi sicuri dedicati alle biciclette. Il progetto di una rete ciclabile sicura, il Bici MasterPlan 2018 – 2022 è quasi pronto e integra la politica per un trasporto pubblico efficiente ed affidabile. Ancora, il percorso in sede riservata per il 75% aiuta a limitare il rischio in modo sensibile”.

