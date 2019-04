Gemellaggio Padova-Oxford, ci siamo: lunedì 8 aprile la firma dell'accordo

Arriverà sabato 6 aprile a Padova Colin Cook, Lord Mayor della città di Oxford. La visita del primo cittadino britannico culminerà lunedì 8 aprile alle ore 12 con la firma dell’accordo di gemellaggio tra Oxford e Padova, con il sindaco Sergio Giordani - insieme al vicesindaco Arturo Lorenzoni e all’assessore ai gemellaggi Francesca Benciolini - nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo Moroni.

Il gemellaggio

Il Lord Mayor di Oxford visiterà le principali autorità cittadine e i più interessanti monumenti di Padova domenica 7 aprile in compagnia dei rappresentanti dell'amministrazione. Proprio il vicesindaco Arturo Lorenzoni è stato ospite a Oxford nello scorso novembre per gettare le basi del gemellaggio, che sarà ufficializzato lunedì: «Il legame tra le città di Oxford e Padova si affianca a quello tra le due Università, tra le più importanti e prestigiose al mondo – spiega Lorenzoni – La firma del gemellaggio ufficiale sancisce l'avvio di una cooperazione che ci si augura si concretizzi in molti ambiti, dalla cultura alla scienza, all'industria. Un accordo che assume un significato particolarmente importante in un momento come questo in cui si discute di Brexit e di elezioni europee. È un segno incisivo per ribadire l'importanza dei legami e delle collaborazioni tra città europee, elemento di forza per la nostra democrazia e la nostra economia»