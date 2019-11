Giochi sicuri nei parchi padovani: 350mila euro per la manutenzione straordinaria

Sempre più giochi sempre più sicuri nei parchi padovani: la Giunta ha approvato su proposta dell’assessora al Verde Chiara Gallani la delibera che prevede un investimento di 350 mila euro per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l’incremento della sicurezza delle aree ludiche nei parchi e nelle scuole.

Giostre

«Le giostre per i più piccoli sono uno dei principali motivi di attrazione delle nostre aree verdi e dei parchi scolastici – sottolinea l’assessora Gallani – Rendono più belli i parchi anche per adulti e anziani, perché li animano portando allegria e sorrisi. Per questo siamo sempre attenti alla qualità e in particolar modo alla sicurezza delle circa 900 giostre complessive. Questo investimento va nell’ottica di completare il lavoro già iniziato di sostituzione, incremento e adeguamento alla normativa, per metterle appunto in sicurezza, sulla base del monitoraggio effettuato.

Aree verdi

Si tratta di un progetto che riguarda tutte la zone della città che si aggiunge a una serie di interventi di installazione di nuove strutture soprattutto nelle scuole effettuato quest’estate. Accanto a questo abbiamo previsto un investimento della stessa entità per la manutenzione dei manufatti nei parchi».Nella stessa seduta la Giunta ha infatti approvato anche una delibera che stanzia 350 mila euro per opere in ferro e viabilità nelle aree verdi.

Interventi

In particolare, per quanto riguarda i nuovi giochi che i cittadini vedranno installati, parallelamente alle manutenzioni, gli interventi riguardano:

Parco Brentella: Nuovo gioco multifunzione in sostituzione del vecchio

Giardino del Campetto: Nuova altalena in sostituzione della vecchia

Giardino del Sole: Due nuovi giochi multifunzione in sostituzione dei vecchi

Giardino Fior d'Angiolo: Nuovo gioco multifunzione in sostituzione del vecchio

Parco dei Faggi: Nuovo gioco multifunzione in sostituzione del vecchio

Giardino Melvin Jones: Due nuove altalene per grandi e piccoli in sostituzione di altre già eliminate