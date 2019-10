Giordani e l'annuncio del boulevard che collega l'Arcella al centro

«Il completamento della tratta Brescia Padova è quello che interessa al nostro territorio. E' un'opera davvero strategica che non solo collegherà noi che siamo una capitale economica del Nord Est a tutti i cuori pulsanti produttivi del paese in maniera più veloce ed efficente ma libererà anche importanti nuove possibilità infrastrutturali e quindi con miglioramento del servizio per i treni che interessano i pendolari e gli studenti»