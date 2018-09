Giordani, appuntamento col premier Conte: "Sto andando a Roma per difendere i soldi dei padovani"

Sta scendendo le scale rapidamente, il sindaco Sergio Giordani. E’ da poco finita la cerimonia di commemorazione in memoria dei caduti dell’11 settembre e lo troviamo a Palazzo Moroni. Sembra avere molta fretta.

Dal premier Conte

Dove corre (?), sindaco, chiedono alcuni dei cronisti presenti: “Sto andando - risponde Giordani - a Roma, per farmi restituire i soldi destinati ai padovani. Ho un appuntamento in serata con il premier Conte insieme ad altri sindaci per discutere e risolvere la questione riguardante il bando periferie. E’ una situazione che va risolta, Padova, lo ripeto ancora una volta, non può permettersi di perdere quei finanziamenti che erano già stati sottoscritti dal precedente governo".