Giordani su bando periferie: "La lotta paga e siamo in pole position per avere subito i fondi"

Ecco le parole di Giordani di ritorno da Roma, dove ha incontrato il premier Conte: «Al di la dei colori politici, la compattezza con cui per un mese i Sindaci di tutta Italia hanno chiesto e ottenuto un ripensamento e un impegno concreto di modifica al Governo sui milioni del Bando Periferie, che tantissimi capoluoghi avevano visto portarsi via di notte, è stata davvero importante. Dimostra come in questo Paese, se lo vogliono, le comunità locali e i territori contano ancora qualcosa e sanno farsi rispettare nell’interesse dei cittadini che rappresentano, in questo caso 20 milioni di persone".

Premier Conte

"Ho apprezzato - ha spiegato il sindaco in una nota - la capacità del Presidente Conte di avere l’onestà intellettuale per assumersi l’impegno davanti ai Sindaci più importanti del Paese di sanare un errore compiuto. Dire infatti “risolveremo” significa dire è giusto ripensarci e adesso troviamo una soluzione: questo sicuramente è segno di buon senso. Io sono ottimista e non posso pensare che un premier e un viceministro della Lega tradiscano gli impegni presi pubblicamente, arrivando a indicare la via normativa e i criteri generali della soluzione raggiunta. Aspetto ora i fatti concreti, che dovranno prodursi rapidamente".

Parere legale

Giordani è un quindi tranquillo ma ammonisce: "Chiaro che il parere legale che mi sono fatto fare, e che spiega come quanto fatto dalle Camere sia oggetto di pesanti dubbi di legittimità, è sempre sulla mia scrivania e se agli impegni non seguono i fatti, con gli altri sindaci procederemo in tutte le sedi a difesa dei cittadini". Poi ritorna sui progetti: "Il lavoro che con i nostri tecnici abbiamo fatto quest’estate, su mio impulso, è molto importante per Padova, i progetti infatti non solo sono tutti esecutivi, ma già in gara. Le gare adesso vanno avanti nel loro iter normale e questo vuol dire che risulteremo sicuramente tra i comuni più virtuosi quanto a stato di avanzamento dell’iter amministrativo, quindi pronti ai nastri di partenza per aggiudicarci i fondi da subito. In altre parole, se Conte, Lega e 5 stelle manterranno la parola data, presto i lavori saranno assegnati e i cittadini vedranno partire i cantieri di queste opere strategiche, come è giusto che sia, come deve essere in uno stato di diritto dove i contratti si rispettano».