Il sindaco Giordani: "Soddisfazione per l'elezione di Elisabetta Casellati, farà il bene del Paese"

Dichiarazione del Sindaco di Padova Sergio Giordani per l’elezione della Senatrice Elisabetta Alberti Casellati alla Presidenza del Senato.

Le parole del sindaco

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni e il più vivo augurio, alla Senatrice Elisabetta Alberti Casellati, eletta oggi Presidente del Senato. L’alto servizio istituzionale che è stata chiamata a svolgere, é motivo di orgoglio per noi concittadini padovani. Saggezza, competenza, equilibrio, lealtà alle Istituzioni e alla Costituzione sono le doti che le hanno guadagnato una meritata e ampia stima trasversale. Non ho alcun dubbio che, in questo nuovo compito Istituzionale che le è affidato, saprà fare il bene del Paese e della nostra comunità, incontrando nel suo percorso il favore degli italiani”.