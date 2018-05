Giordani a GL Events: "Una risposta entro sabato o sarà istanza di fallimento per la Fiera di Padova"

Istanza di fallimento per la Fiera. Questo succede se l’azienda francese GL Events non darà le risposte dovute, entro sabato19 prossimo. Risposte che ancora non arrivano. Parliamo di soldi, soprattutto, sia chiaro.

La Fiera

“Sono deluso – spiega il sindaco Sergio Giordani in una pausa del consiglio comunale - da un’azienda di questo livello che tiene un atteggiamento di questo genere. Se pensano che stiamo scherzando, si stanno sbagliando. Per me la Fiera è importantissima, va salvata. Ora il cerino in mano lo hanno loro. Che facciano una scelta”.

I soldi

“Sperano - aggiunge il sindaco visibilmente irritato - che i soci pubblici sanino le situazioni, ma i soldi li devono mettere loro. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. La nostra intenzione è che la Fiera vada avanti. Ma loro devono dare risposte. Se entro sabato non ne daranno una definitiva ho chiesto a Fiera Immobiliare di andare a fare istanza di fallimento. Quella è una società quotata in borsa, sono guai per loro. Guai seri”.

La Francia

Salutando i cronisti il sindaco Giordani ha anche aggiunto: “Vedrete che casualmente verrà a saperlo anche qualcuno in Francia. Non è serio questo comportamento”.