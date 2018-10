Giordani: «So che le limitazioni del traffico creano disagio, ma l'inquinamento è un grave problema»

A margine della conferenza stampa sulle spaccate, il sindaco Giordani ha risposto anche sulle limitazioni della circolazione dovute all’aumento di PM10 nell’aria. Ha spiegato, il primo cittadino, che non è un provvedimento mirato a penalizzare le persone ma piuttosto a tutelarne la salute. Ha inoltre precisato che l’amministrazione segue delle direttive precise su questo argomento. Come però abbiamo raccontato anche su Padova Oggi, sono in molti a protestare perché il provvedimento crea effettivamente disagi.

«Sono il responsabile della salute pubblica. E' un provvedimento che coinvolge tutte le regioni della Pianura Padana. So bene che non sono solo le auto a inquinare, ma sono azioni che vengono fatte per tutelare i cittadini e la loro salute. Anche di questa rispondo io quando si tratta di situazioni in cui si può invertire una tendenza negativa come l'inquinamento», ha spiegato Giordani.