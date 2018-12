Giordani: «Messaggero di Sant'Antonio, al lavoro per risolvere. Ne va anche dell'immagine di Padova nel mondo»

Il sindaco Sergio Giordani ha risposto ai giornalisti a diverse domande sui temi caldi della settimana: Fiera, dove c'è stato l'attacco della Lega e del consigliere Ubaldo Lonardi, della Lista Bitonci, poi le vertenze lavorative de La Rinascente e del Messaggero di Sant'Antonio.

Messaggero di Sant'Antonio

Per quanto riguarda il caso del Messaggero, nel pomeriggio il primo cittadino ha incontrato Monica Andolfatto. segretaria generale del sindacato dei giornalisti del Veneto, Giulia Canalzi e Claudio Zerbetto due giornalisti della redazione che i frati hanno deciso di chiudere. Sono due degli otto che hanno perso il lavoro. «E’ una situazione difficile. Come nel caso de La Rinascente, mi preoccupa la situazione dei lavoratori e delle loro famiglie. Voglio aiutare a trovare una soluzione».

Poi il sindaco annuncia la visita sia alla redazione che alla direzione del mensile. «Ho parlato anche con il rettore della basilica di sant'Antonio da Padova, padre Oliviero Svanera, con il quale ho un ottimo rapporto. Vedrò anche lui. Qui ne va anche dell’immagine di Padova del mondo. Quel giornale porta il nome e l’immagine della nostra città in tutto il mondo, un patrimonio che va difeso».

Fiera

In mattinata invece, a margine della celebrazione della Madonna di Noli, ha replicato agli attacchi sulla vicenda Fiera: «Lonardi è un medico, un bravo medico, ma di Fiera invece non sa niente. Era fino a ieri nel cda della Fiera, e non facevano altro che litigare. E’ questa la situazione che ho trovato io, riguardo la Fiera. Azionisti che litigavano tra loro. Non si va da nessuna parte se si litiga». Quindi nessun disimpegno su questo tema: «Su questo io sto lavorando tantissimo, è la cosa che mi sta impegnando più tempo da quando mi sono insediato. Perché quello che ho trovato in Fiera io è una situazione spaventosa. I soci erano uno contro l’altro. Il caso».

Questi incontri con sindaci di altri comuni, rappresentanti di poli fieristici e organizzatori di esposizioni cosa ci deve suggerire? Che si sta cercando un acquirente per quella di Padova? «No, proprio il contrario. Noi non stiamo cercando di vendere a qualcuno, noi stiamo lavorando per creare sinergie. Questo stiamo facendo, proprio per il bene della Fiera». Poi il collega del Corriere del Veneto, Davide D'Attino domanda se è fondata l’altra critica di Lonardi, che ci sia l’intenzione di fare degli affari immobiliari in Fiera: «Non capisco neppure come possa saltargli in mente. Si inventano le cose, farneticano».