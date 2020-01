Giordani: «Chiederò al Ministro dell’Interno di accelerare iter promozione in fascia prima della questura»

Il sindaco Sergio Giordani non ha usato giri di parole per commentare quanto accaduto al gioielliere in Arcella, aggredito con l'acido: «E’ un fatto efferato, attendo con fiducia e cautela l’attività investigativa delle forze dell’ordine, chiaro che se fossero confermate le prime ricostruzioni saremmo davanti a un delinquente che spero sia preso e assicurato alla giustizia. E’ necessario andare avanti con fiducia nel sostegno e nella collaborazione con le forze dell’ordine senza slogan e polemiche inutili».

Ministero degli Interni

«Dal mio punto di vista - annuncia Giordani - chiederò al Ministro dell’Interno di accelerare per quanto possibile gli effetti della promozione in fascia prima della questura di Padova, una città sempre più viva e complessa che ha delle forze dell'ordine di assoluta professionalità ma deve recuperare un gap di organico e dotazioni che deriva da moltissimi anni fa e oggi finalmente si appresta ad essere superato».

Impegno

«L’impegno di questa amministrazione - conclude Giordani - sulla sicurezza al di la dei soliti strumentalizzatori seriali è evidente e aumenterà. Non avrei voluto farlo, ma poiché ogni volta c’è chi polemizza per prendere voti e dipingere l’arcella come un luogo da cui stare alla larga devo ricordare loro che da quanto sono Sindaco questa città ha 600 telecamere in più finanziate, abbiamo illuminato a giorno in meno di un anno tutta l’arcella e ora lo faremo con tutta la città, ci siamo dotati di cani antidroga di cui prima non c’era traccia, abbiamo introdotto il controllo di vicinato. Insomma andiamo avanti coi fatti concreti per la gente e la loro sicurezza e non do peso alle polemiche di chi dice molto ma ha fatto davvero troppo poco».