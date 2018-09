Giordani: "Nuovi orari ZTL una sperimentazione, terminata questa fase decideremo se proseguire o cambiare"

Il sindaco Giordani è un po' sorpreso dal can can che sta generando la discussione che è nata attorno alla decisione di allungare, in via sperimentale, l'orario di chiusura della ZTL.

"Il centro storico non può essere un parcheggio, questo è un primo punto. Poi c'è la questione legata all'inquinamento, che non va sottovalutata. Noi con i commercianti e i residenti ci confrontiamo, abbiamo fatti tanti incontri in questi mesi. E continureremo a farne. La decisione non è presa, questa è una ordinanza che mira a sperimentare per capire quale sia la soluzione migliore da prendere per i cittadini".