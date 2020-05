Giordani: «Orgoglioso di Padova». Crisanti: «Non si vanifichi nostro lavoro»

La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati è stata in visita alle ore 11.30 presso l'Ospedale Civile di Padova per una visita in un luogo-simbolo della lotta al Covid19. Ad accoglierla il sindaco di Padova e il virologo a capo della TAsk Force Veneto