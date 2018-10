Giordani: "Passo indietro su delega sicurezza? Neanche per sogno, ma certo non mi metto la stella da sceriffo"

“Lasciare la delega alla sicurezza? Non mi è mai passato per la testa. Io ci tengo eccome alla sicurezza della città, certo non mi voglio mettere le stelle da sceriffo come piacerebbe a qualcuno, ma credete, non ci ho mai pensato a rinunciare a questa responsabilità”. E' uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa di Sergio Giordani che si è tenuta nel suo ufficio a Palazzo Moroni. A tenere banco ancora le spaccate, anche se si è finiti poi a parlare anche di Ztl.

Una vicenda a tratti paradossale, questa delle spaccate: "Stanno toccando la nostra città e questo è chiaro che mi fa arrabbiare. Ci sentiamo tutti i giorni con il questore, con il prefetto. Io sono responsabile della salute della città, loro della sicurezza. Non gli si può certo rimproverare nulla, cè un grande impegno da parte tutti. Sono state aumentate le pattuglie, in pochi giorni abbiamo messo duecentomila euro per aiutare i commercianti a installare sistemi di sicurezza".

"Abbiamo diviso - spiega ancora il sindaco - la città in settori, abbiamo messo anche le auto civetta con gli agenti in borghese. Tutte azioni messe in campo di concerto con prefettura e questura. C’è collaborazione anche con la guardia di finanza e i carabinieri. Tutti ci stiamo dando da fare per venire a capo di questa situazione. E’ tutto assurdo perché questi fanno danni ma non rubano nulla. Si fanno un panino, bevono qualcosa e se ne vanno via. Le telecamere a funzionare funzionano, eppure non li si riesce a beccare. Adesso ne stiamo anche installando di nuove".