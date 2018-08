Giordani: "Parole di Salvini sul bando periferie rassicurano: nostri progetti esecutivi, non su carta di formaggio"

E’ attorniato dai giornalisti, il sindaco, nell'atrio di palazzo Moroni. Si vuole sapere com’è andata la riunione di maggioranza e chiedergli un commento sulle parole di Salvini a Conselve. Dopo aver rassicurato tutti sul clima nell’amministrazione, Sergio Giordani si esprime su quanto detto dal vice premier.

Soldi e carta di salame

“Salvini ieri ha detto - ha commentato il primo cittadino - che i progetti fatti sulle carte da formaggio saranno tagliati. Noi abbiamo i progetti esecutivi, non c’è niente da temere. Sono contento di quello che ha detto il ministro, per questo sono anche molto ottimista. Servono per il parco delle mura, le scuole, piazzale Boschetti quei finanziamenti. Gare fatte, è tutto a posto. Ora abbiamo solo bisogno di questi soldi per poter realizzare le opere”.

Scuole antidroga

Sentite le sue e quelle dell'assessora Pival, per logica si dovrebbe pensare che almeno quelli si possono perdere: “Non perdiamo un euro. 52.000 euro? E’ una mancia, è vero, però neppure un euro voglio perdere dei soldi che possono arrivare alla città. Io sono interessato anche a cento euro. Noi avevamo già anticipato scuole sicure perché con l’Usl abbiamo pensato già a un programma per le scuole. Il 10% di quei fondi devono essere destinati alla prevenzione e noi in questo senso si era addirittura già partiti”.