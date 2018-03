Giordani, la dichiarazione sui vaccini in consiglio: "Tutti i bambini finiranno l'anno scolastico"

Sulla vicenda vaccini ha fatto, in consgiglio comunale, una dichiarazione il sindaco Giordani. Nessun bambino Padova rischia di essere lasciato a casa. E' questo il senso dell'intervento del primo cittadino. Questo passaggio più significativo del suo intervento:

Salute pubblica

"Possiamo affermare, orgogliosamente, che tutti i bambini iscritti hanno potuto proseguire la propria frequenza e che le pochissime famiglie che, come ogni anno, hanno ritirato i propri figli dalle scuole comunali non hanno addotto, tra le motivazioni, quella dell’obbligo vaccinale. La salute pubblica è un diritto imprescindibile di ciascuno e un dovere inderogabile della comunità. L’Amministrazione e le istituzioni hanno la responsabilità di rispondere alle indicazioni delle Leggi e l’onere di applicarle con buon senso e misura".

Tutti finiranno l'anno

"L’anno scolastico 2017/2018 ha presentato numerose novità per quanto concerne gli obblighi sanitari. Nello specifico, le vaccinazioni obbligatorie – che sono al centro del dibattito ormai da molti mesi – hanno comportato cambiamenti e, a volte, difficoltà sia per le istituzioni e gli enti che per le famiglie. Il Comune di Padova ha sempre operato nell’interesse dei suoi cittadini e, soprattutto, con la consapevolezza che cambiamenti così radicali non possono avvenire in un tempo immediato". E' a questo punto, quindi, il passaggio più atteso: "Per questo, nel rispetto della Legge vigente, Ministeriale e Regionale, e alle regole del buon senso, abbiamo deciso di garantire a tutti i bambini la conclusione dell'anno scolastico in corso, sia a quelli già vaccinati, sia a coloro che hanno effettuato la prenotazione per effettuare o completare le numerose vaccinazioni obbligatorie".