Giordani: "Da aprile, undici incontri in undici quartieri. Non solo per raccogliere istanze, ma anche proposte"

Incontriamo il sindaco Giordani poco prima che si riunisca la giunta. Siamo qui chiedergli di questo piano di appuntamenti, organizzati per incontrare la cittadinanza: “Sono undici incontri – precisa Giordani - in undici quartieri. Sono proprio contento perché a me stare in mezzo alla gente piace".

Undici incontri

Perché è importante: "E’ una occasione, per me e gli assessori che mi accompagneranno, questa. Come lo è per i cittadini che vorranno partecipare. Ascoltare le persone è certo un momento per accogliere istanze ma ho imparato che è anche una occasione per sentire idee e soluzioni”. E la formula come sarà, di queste serate? “Faremo come quella volta in Arcella, dove vogliamo tornare perché abbiamo in sospeso un incontro sulla sicurezza. Sono serate aperte assolutamente a tutti, dove ci concentreremo per ascoltare bene quelle che sono le esigenze e i suggerimenti che i cittadini hanno da farci”. Poi ridendo, prima di salutare per cominciare i lavori della giunta: “E poi sono stufo di stare in ufficio”.