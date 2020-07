Giordani, via al rimpasto di giunta: Micalizzi vice sindaco e Ragona nuovo assessore

Il sindaco Sergio Giordani ha dato appuntamento a Palazzo Moroni per le importanti novità che coinvolgono la giunta comunale. Dopo le dimissioni di Arturo Lorenzoni da vice sindaco e di conseguenza da assessore è arrivato anche il momento dell'annuncio da parte del Sindaco di quelle che sono le figure che lo sostituiranno e cosa questi cambiamenti comportano. Il nuovo vice sindaco sarà Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici che è anche stato il più votato consigliere al momento delle elezioni di Giordani a primo cittadino. Le deleghe che erano di Lorenzoni, mobilità e urbanistica sono invece assegnate all'ex Presidente di BusItalia, Andrea Ragona.

Il sindaco Sergio Giordani oltre a spiegare il perché delle sue scelte, dettate dall'esigenza di dare continuità al lavoro fatto fino ad ora ha lanciato una grande iniziativa che metta insieme la politica, di tutti i colori, le competenze di esperti, le associazioni di categorie e tutto quello che si può immaginare per disegnare la Padova che sarà nei prossimi dieci anni. Un progetto ambizioso da pensare insieme in una iniziativa che Giordani non vuole si chiamino Stati Generali.

Assoluta new entry per la giunta è invece Andrea Ragona, che da Presidente di BusItalia passa a gestire le deleghe più importanti dell'amministrazione che erano di Arturo Lorenzoni. Ha ringraziato chi lo ha preceduto e il Sindaco per avergli dato questo incarico importante. Anche Andrea Micalizzi che prende il posto di Lorenzoni in qualità di vice sindaco ha speso belle parole per chi lo ha preceduto ed evidenziato il lavoro fatto fino a ora dall'amministrazione Giordani.

Anche la delega alla sicurezza e la legalità, passa di mano. Il sindaco Sergio Giordani ha deciso di cederla all'assessore allo sport, l'avvocato Diego Bonavina.