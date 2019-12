Giorgia Meloni: «Plastic e sugar tax un imbroglio per compensare il mancato aumento dell'Iva»

Giorgia Meloni è arrivata a Padova nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre per una visita di qualche ora in città. Dopo essere stata in Prefettura si concede un giro in centro con tanto di visita al Salone dove ha salutato alcuni commercianti.

Poco più tardi ha incontrato i suoi sostenitori nella sala Rossini del Caffé Pedrocchi, che però non riesce a contenere tutti coloro che vorrebbero ascoltare la leader di Fratelli d'Italia.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il primo attacco al Governo riguarda il reddito di cittadinanza: «Sfido chiunque su questo argomento», dichiara la segretaria di Fratelli d'Italia. «Ogni giorno leggiamo di casi di cronaca di gente che percepisce il reddito di cittadinanza e intanto delinque. Per non parlare poi della figura del Navigator, che è davvero un paradossale anche solo averla pensata. Dare un lavoro a tempo indeterminato a uno perché molti altri non ne hanno uno. Una idea geniale», ironizza la Meloni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Rimangono sullo sfondo invece le questioni locali, anche se alla fine una stilettata alla coalizione che governa la città arriva che, secondo la segretaria di Fratelli d'Italia usa due pesi e due misure sia sui temi dei diritti che dell'immigrazione. Al termine dell'incontro in sala Rossini, Giorgia Meloni si è fermata di fronte a un centinaio di sostenitori e ha improvvisato un comizio di pochi minuti, un modo per ringraziare quelli che non erano riusciti ad accedere alla sala.