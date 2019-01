Giornata della Memoria, il programma delle celebrazioni dell'amministrazione comunale

Tre distinti appuntamenti. Per non dimenticare: domenica 27 gennaio l’Amministrazione comunale celebrerà il Giorno della Memoria partendo dal Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto (viale dell’Internato Ignoto, 24).

Il programma

Questo il programma:

- Ore 9: Alzabandiera e Onore ai Caduti, seguiranno gli interventi del Sindaco Sergio Giordani, del Presidente della Comunità Ebraica di Padova, Gianni Parenzo e del Comandante delle Forze Operative Nord, Gen. C.A. Amedeo Sperotto. L’accompagnamento musicale sarà a cura della Fanfara dei Bersaglieri in congedo, sezione “Achille Formis” di Padova.

- Ore 10: All’adiacente Museo Nazionale dell’Internamento, il Prefetto di Padova Renato Franceschelli consegnerà le Medaglie d’Onore a militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.

- Ore 17: la cerimonia proseguirà all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, in via Altinate 71, con la rappresentazione ispirata al libro “Tanzbah’. Ricordi di un ragazzo ebreo” di Italo Bassani con canzoni popolari e tradizionali “Stella Bassani. Canzoni per la Memoria”. Concluderà Giuliano Pisani, vice Presidente del Comitato Scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova.