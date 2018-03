Bressa: "Il Luna Park resta in Prato, ma si sposta, il circo trasloca in via Longhin"

Con l’assessore Bressa, in attesa di più cospicue anticipazioni, che assicura arriveranno, lo interroghiamo su come cambieranno eventi che ormai sono considerati appuntamenti fissi, come le giostre e il circo.

Giostre in zona Santa Giustina

Si parla di inizio estate, ma tant’è. “Non ci è possibile – risponde l’assessore - collocare le giostre in Piazza Rabin. L’area non è più a disposizione del comune e in più c’è la presenza del cantiere. Ma pur spostandole, resteranno comunque in Prato della Valle, per cui accordandoci con la sovrintendenza le metteremo in zona Santa Giustina. Resteranno per tre settimane".

Circo in Via Longhin

Arriva un circo importante, quello nazionale cubano. Rigorosamente senza la presenza di animali. Ma anche il circo “trasloca”? “I cittadini – spiega Bressa - apprezzano di più un circo in cui non ci sono animali sfruttati, lasciati in condizioni non idonee. Arriva il circo nazionale cubano, quindi, e sarà collocato in via Longhin. Avrà un suo spazio dedicato. Non è più possibile farlo in corso Australia perché in quell’area sono previsti grandi eventi musicali.