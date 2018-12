I giovani del Pd portano il tema dei diritti per i cittadini Lgbt al congresso

Proposta dai giovani democratici padovani in vista del congresso del Pd. Tema, i diritti per le persone LGBT.

Hanno inviato a tutti candidati alla segreteria, una lettera con dei punti programmatici sulle questioni LGBT. «In modo tale - spiegano - che i singoli candidati si prendano o meno degli impegni. La politica ha sempre utilizzato certe questioni solo come una bandiera da sventolare per poi indietreggiare al momento di far passare le leggi. E’ dunque importante che in questa fase in cui si devono fare emergere le idee sapere chi condivide queste battaglie e questi principi e chi no».

Quali sono i punti presenti in questa lettera? «La legge su omotransfobia. Il matrimonio ugualitario, che è stato approvato in quasi tutti i paesi europei più avanzati, affrontare la questione delle adozioni e poi una specifica legge sulle persone transessuali perché la legislazione è ferma agli inizi degli anni ottanta e che impone il cambio del sesso con intervento chirurgico anche solo per il cambiamento del nome. Questa è una operazione che non tutti vogliono fare, perché invasiva. Ci sono invece percorsi di transizione più morbidi. La propria identità è data da come ci si sente non da parametri fisici».

Nicola Zingaretti ne ha preso visione subito dando subito risposta affermativa su tutti i temi, di più ha fatto l'altro candidato, Maurizio Martina che ha fatto sua la lettera prendendo un impegno molto preciso su tutti i punti.