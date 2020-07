Giunta comunale, il giorno del rimpasto Giordani nomina Micalizzi vice sindaco

Il giorno è finalmente arrivato. Alle 12 e 30 di martedì 21 luglio infatti, il sindaco di Padova, Sergio Giordani, presenta quelle che sono le novità nella giunta. Un rimpasto meno piccolo di quello che sembra, una riorganizzazione che vede il Sindaco Sergio Giordani assoluto protagonista nelle nomine.

Deleghe

Se il vice sindaco, Arturo Lorenzoni, scegliendo di candidarsi a Presidente della Regione ha lasciato chiare indicazioni per dare continuità al suo lavoro, ricordiamo che le deleghe di Lorenzoni sono molto importanti, soprattutto mobilità e urbanistica, il primo cittadino ha fatto esclusivamente di testa sua. Entrambe queste deleghe di Lorenzoni dovrebbero finire all’attuale Presidente di BusItalia, Andrea Ragona. Una decisione che non è molto piaciuta a Lorenzoni e neppure a Colazione Civica. Poi però ci sono tutte le altre deleghe, in qualche modo minori a parte quella dell’edilizia privata che per Coalizione Civica ha certo un peso viste le battaglie contro il consumo del suolo. Per quanto riguarda la carica di vice sindaco, nessuna sorpresa, sarà Andrea Micalizzi il prescelto.