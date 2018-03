Da giunta comunale e sindaco stanziati 26 mila euro a favore del centro anti violenza

Lo avevano annunciato appena insediati, lunedì l'opposizione glielo ha ricordato e immediatamente da palazzo Moroni hanno fatto sapere che è in fase di liquidazione il contributo di 26 mila 421,24 euro, derivante dal taglio dei compensi di Sindaco e Giunta, a favore del Centro Veneto Progetto Donna.

La motivazione

«Abbiamo scelto di destinare questi soldi – spiega la Giunta – a chi compie un’attività fondamentale a fianco delle donne vittime di violenza. Purtroppo ogni giorno la cronaca ci ricorda come la violenza sulle donne e il femminicidio siano un’emergenza davanti alla quale è impossibile chiudere gli occhi. Come Amministrazione siamo impegnati nel sostegno istituzionale alla lotta per la parità e contro la violenza di genere, con progetti di assistenza alle vittime e sensibilizzazione sul tema, ma abbiamo voluto anche dare un aiuto tangibile destinando al Centro Veneto Progetto Donna, che a Padova costituisce un punto di riferimento importante per tutte le donne che decidono di denunciare la violenza, assistendole sotto tutti i punti di vista».

La somma

La somma di 26.421,24 euro in corso di liquidazione è relativa alle decurtazioni dei primi sei mesi di amministrazione.