Incontro della Giunta ad Altichiero: c'è anche il collettivo Chinatown con uno striscione

Come nel precedente appuntamento a Mortise, anche l'appuntamento ad Altichiero molto partecipato. Dopo una veloce presentazione di tutti gli assessori che hanno descritto ll loro lavotro. Subito dopo spazio ai cittadini e alle loro domande. Prima dell'inizio dell'incontro gli assessori Nalin e Micalizzi hanno incontrato una rappresentanza del collettivo che è stato sgomberato venerdì scorso.

OpenFiber e le strade

Molte le domande riguardanti le piste ciclabili, le condizioni delle strade e tematiche riguardanti il verde e l'ambiente. Molto spazio anche a domande riguardanti la condizione delle strade. Anche questa sera l'assessore Micalizzi non ha mancato di criticare OpenFiber, anticipando che sarà lo stesso comune a intervenire per mettere a posto le strade dove l'azienda è intervenuta senza mettere a posto a dovere il manto stradale.

L'intervento del collettivo Chinatown

Poi è stato il momento di Alessia, la presidente dell'associazione Nicola Pasian, che ha chiesto al sindaco quale posizione ha deciso di prendere, insieme alla giunta, rispetto allo sgombero della sede dell'associazione.

La risposta di Giordani

Il sindaco ha risposto dichirandosi "dipsonibile al dialogo, come facciamo con tutti". Ha voluto poi smentire di aver dichiarato un "no comment" rispetto alla questione, noi da parte nostra, visto che la testata Padova Oggi è stata direttamente chiamata in causa, ci rifacciamo a quanto fattoci sapere dall'ufficio stampa del sindaco.

Spazi per gli anziani

Ancora tantissime le domande e gli interventi da parte dei partecipanti l'incontro. Ha preso la parole il portavoce della comunità palestinese, che risiede nel quartiere, una signora da poco trasferitasi nel quartiere, che ha raccontato le difficoltà della madre anziana a muoversi con i mezzi pubblici che a suo parere scarseggiano, altri cittadini che hanno soprattutto interrogato Micalizzi su piccoli interventi che a loro parere andrebbero fatti. Tra questi un cittadino che ha insistito affinchè l'assessore lo ascoltasse tanto che lo stesso Micalizzi lo ha invitato in un luogo attiguo alla sala per ascoltare i suoi suggerimenti circa un problema da risolvere lungo un argine. Un momento molto simpatico che ha strappato a tutti un sorriso vista la simpatica insistenza con cui l'uomo insisteva per parlare direttamente con assessore e sindaco.