A Mortise la giunta risponde ai quesiti dei cittadini. Più di 150 persone all'incontro pubblico

Più di 150 persone in sala Pertini a Mortise ha incontrato la giunta comunale e il sindaco. Nella prima parte della serata i vari assessori hanno presentato quelli che sono i loro progetti nel quartiere, inteso anche come zona Padovanelle, Torre, fino a via Anelli. Parecchi i quesiti ai quali sono stati sottoposti gli esponenti dell'amministrazione comunale.

Ambiente e strade

I temi più dibattuti, quelli su cui i cittadini hanno mostrato maggiore interesse sono quelli legati all'ambiente e alle strade. Per quanto riguarda il primo aspetto l'assessore Gallani ha anticipato che proprio in questa zona partirà il prossimo anno il servizio porta a porta per quanto riguarda i rifiuti, ponendo l'accento su quanto questo porti poi benefici in termini di salute ma anche sotto l'aspetto economico. Micalizzi ha spiegato che sono state investite molte risorse per la manutenzione delle strade ed è anche entrato nel merito di certe questioni, come quella che riguarda i lavori di cablaggio della fibra, questione che tratteremo a margine visto che rischia di fomentare una polemica già in corso tra l'azienda appaltatrice dei lavori e l'amministrazione pubblica.

I bus

E' toccato poi a Lorenzoni rispondere alle domande sui mezzi pubblici che per chi abita qui, sono a scadenza oraria visto che dalle 20 circa non ci sono più corse dalla stazione. Lorenzoni ha spiegato che si stanno cercando di reperire sempre più risorse per fare in modo di aumentare il numero di corse notturno e ha allo stesso tempo potuto constatare quanto positivamente sia stata accolta la modifica della linea 24 che ora collega il quartiere con l'ospedale, facilitando, a detta dei presenti, gli spostamenti.

