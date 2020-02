Padova capitale del volontariato, la conferma: «Prossimamente anche Giuseppe Conte in città»

«Sicuramente il presidente del Consiglio verrà a Padova prossimamente». La conferma arriva da Emanuele Alecci, presidente provinciale del Centro Servizi Volontariato: dopo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche Giuseppe Conte approderà nella città del Santo.

Giuseppe Conte

E al pari di quella di Sergio Mattarella, giunto venerdì 7 febbraio in Fiera per l'evento inaugurale, anche la visita del presidente del Consiglio è legata a Padova capitale europea del volontariato: la data precisa dell'arrivo di Giuseppe Conte non è ancora stata comunicata.