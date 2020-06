Il giuslavorista Ichino: «Smart working una vacanza». Benciolini replica: «Non è vero, funziona»

Una dichiarazione che sta già facendo clamore, quella dell giuslavorista ed ex parlamentare, Pietro Ichino. Parlando dello smart working per i dipendenti pubblici, ha dichiarato inesorabile: «Nella maggior parte dei casi è stata una vacanza pressoché totale, retribuita al 100%».

Smart working

Abbiamo così chiesto all'assessora Francesca Benciolini che ha la delega "risorse umane", se è d'accordo con questa affermazione: «Ci sono comuni che dal 2017 su invito del Governo che tramite una normativa specifica, hanno attivato lo smart working. Bergamo è capofila su questo, hanno un loro regolamento e hanno già individuato i vantaggi e corretto i limiti rispetto al lavoro da remoto». Il lockdown ha costretto ad accelerare in questo senso: «Va certo tenuto conto che quello che abbiamo vissuto i mesi scorsi sono le conseguenze di un momento di grande emergenza. E’ stata una grande opportunità di sperimentazione, anche se questo non è esattamente lo smart working come lo intendiamo solitamente».

Risultati

Come valuta l'esperienza nel comune di Padova? «Abbiamo potuto sperimentare un nuovo modo di lavorare, ora sta a noi fare un’analisi per veder cosa può diventare, come trasformare questa esperienza che va comunque vista in un’ottica più ampia perché non è legata solo alla produttività ma anche agli spostamenti, ad esempio. Ma l'esperienza è assolutamente positiva». E' una esperienza che quindi avrà un seguito? «Stiamo studiando gli effetti del lavoro da casa e siamo consci sia che non tutto può essere fatto in remoto e che la presenza è ovviamente importante. Ma una situazione mista, per un certo tipo di mansioni, si può mettere in atto». Voi avete avuto modo di verificare e valutare le prestazioni da remoto? «Certamente, i dipendenti a fine giornata compilavano una scheda sugli obiettivi giornalieri raggiunti e posso dire che i nostri dipendenti hanno lavorato garantendo tutti i servizi nonostante il lockdown».