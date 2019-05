Global Strike for Future: nuovo venerdì di mobilitazione per salvare il pianeta

Mancano poche ore alla nuova mobilitazione globale per l'ambiente. Studenti e non solo, tornano a sfilare quindi anche per le strade di Padova, come è già avvenuto venerdì 15 marzo. Tre i punti di ritrovo: gli studenti delle scuole del centro, Tito Livio, Duca D'Aosta, Calvi, Nievo, Fermi, Fusinato, Scalcerle, Duca degli Abruzzi e Galilei, si sono dati appuntamento alle 8 e 40 in piazza Garibaldi. Gli studenti delle scuole dell'Arcella, Valle, Curiel e Severi, si sono dati come punto di ritrovo la zona della fermata del tram, in stazione, alla stessa ora. Lo stesso faranno gli studenti del Selvatico, del Modigliani e del Victory, le scuole del Portello, che si sono invece dati appuntamento di fronte alla Fiera. Il corte partirà invece alle 9 e 30.

Europa

«Serve un cambiamento radicale, e deve essere fatto secondo criteri di equità, facendo pagare a chi ha inquinato il prezzo della riconversione, e non scaricandolo sulle classi sociali più deboli. “Giustizia climatica”è per noi non solo uno slogan, ma un punto fermo delle nostre richieste, coscienti che salvare il pianeta può e deve essere occasione di innovazione, sviluppo, lavoro e opportunità. Irlanda e Regno Unito hanno dichiarato, grazie anche alla nostra pressione, lo stato di Emergenza Climatica. Un gesto importante, ma non sufficiente: a due giorni dalle europee, FridaysForFuture chiede alla politica tutta una rapida ed efficace riconversione del sistema economico e produttivo mondiale e che la tutela del pianeta venga messa in cima alle agende politiche di ogni Paese e continente.

Bandiere

Anche Adl Cobas ha indetto lo sciopero nel pubblico impiego del Veneto, anche per i dipendenti pubblici sarà quindi possibile mobilitarsi assieme agli studenti. Tra le indicazioni degli organizzatori quella di non portare in manifestazione bandiere di partiti politici.